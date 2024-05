Ieri, giovedì 2 maggio, si è svolta la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 23. In gioco sono ancora rimasti Dustin, Holden, Sarah, Marisol, Martina, Mida e Petit. Attenzione, spoiler, quindi se non volete anticipazioni vi consigliamo di non proseguire nella lettura dell’articolo.

Dopo le tre manche sono finiti al ballottaggio finale Mida e Martina. Se dovesse uscire Martina, la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro resterebbe senza alunni. Ospite musicale Emma Marrone, che ha presentato il suo nuovissimo singolo Femme Fatale. L’ospite comico della puntata invece è Enrico Brignano.

Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV

Martina vs Mida, vince Mida con Sabbia

Guanto, Martina vs Sarah sull’estensione. Vince Martina

Martina vs Sarah vince Sarah

Eliminato provvisorio Martina

Seconda manche: Cuccarini-Lo vs Zerbi-Celentano

Guanto di sfida creatività: Holden vs Mida. Vince a tavolino Mida perché Holden non è riuscito a preparare il brano perché doveva fare l’Ep

Sarah vs Petit vince Petit

Mida vs Marisol vince Mida

Ballottaggio per eliminazione: Holden, Dustin e Marisol. Finisce a rischio Dustin

Terza manche: Cuccarini-Lo vs Zerbi-Celentano

Mida vs Marisol vince Marisol

Holden vs Sarah, vince Sarah

Petit vs Sarah, vince Petit

Va al ballottaggio Mida