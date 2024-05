Dopo un’iniziale intesa, le strade di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip si sono divise. L’influncer campana si è alleata con Nikita Pelizon, mentre la modella di origini venezuelane si è avvicinata a Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Da quel momento, le due vippone sono diventate acerrime nemiche e se ne sono dette di tutti i colori. A poco più di un anno dalla fine della settima edizione del Gf Vip, Antonella e Oriana hanno chiarito e adesso sono molto amiche.

Ieri, in una room su X (ex Twitter), la Fiordelisi ha parlato del rapporto con la Marzoli, spiegando che adesso sono talmente in sintonia da sembrare sorelle. Antonella ha rivelato che Oriana è l’unica ex coinquilina con cui ha ancora rapporti.

“Io e lei siamo le uniche persone di quel programma che ci sentiamo sempre. Cioè, io non sento nessun altro e anche lei non sente altre persone, è una cosa unica. Noi non ce l’aspettavamo proprio. Lei è l’unico bel ricordo che mi ha lasciato quel programma e lei può dire lo stesso di me. Tra me e lei c’è proprio tanta sintonia, adesso dopo il chiarimento siamo tipo sorelle e non sembrava dal programma. Nella casa come sapete litigavamo sempre.

Dopo che abbiamo fatto pace abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, sappiamo tutto di tutti. Non ci sono state cose gravi nel nostro passato tra noi, io non ho fatto nulla di serio e nemmeno lei. Se l’ho sentita da poco? Sì, l’ho sentita, sta bene, adesso è in America. Lei è bravissima sta andando benissimo in quel programma. Lei ha fatto tanti reality, è molto portata. Non tutti possono fare tv, devi essere capace, devi piacere e intrattenere il pubblico e lei ha tutto. Ori è veramente una brava amica, è simpatica e non è invidiosa”.