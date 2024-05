Si respirava un clima di fortissima tensione durante la puntata odierna di Uomini e Donne. Ancora una volta al centro della discussione l’indagine su Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, sul quale sono arrivate nuove segnalazioni circa un suo incontro in un B&B con una donna misteriosa. Tina Cipollari non crede allo speaker radiofonico napoletano, e gli ha rivolto nuove accuse. Ma procediamo con ordine.

Ida ha avuto modo di verificare una segnalazione e parlare con una ragazza che avrebbe trascorso del tempo con Mario. Quest’ultimo, stufo di trovarsi costantemente al centro delle polemiche, ha palesato tutta la sua contrarietà e ha parlato di “trappole” che sono state tese nei suoi confronti. Intanto, Tina ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione, arrivata anche alla Platano. All’opinionista e alla tronista è stata indicata la presenza di una bionda che indossava un tailleur nero e che si trovava insieme a Cusitore.

Mario ha subito fermato Tina: “Quella foto me l’hanno scattata fuori la metro…”. Ma la Cipollari ha continuato con la sua tesi, provocando il nervosismo del corteggiatore, il quale ha chiesto a Maria De Filippi quando “sarebbe finita questa giostra”. In seguito, Cusitore si è scagliato contro Tina: “Tu non stai bene con la testa! Lo vuoi capire che a casa ho una famiglia che mi guarda sempre mentre mi attacchi?”. Poi, rivolgendosi alla tronista ha detto: “Ma tu devi ascoltare lei o me?”. Ida ha ammessi di avere diversi dubbi.

Successivamente, Tina ha messo alle strette Mario perché intenzionata a scoprire il nome della donna: “Allora che cognome ha ‘sta tizia con cui sei amico?”, ma Cusitore ha detto non saperlo. A quel punto, la Cipollari è esplosa: “Bugiardo! Ora non conosci nemmeno il cognome della persona con cui chatti mattina, pomeriggio e sera? Ida non ti far imbambolare! Ma tu la dignità dove c***o ce l’hai?”.