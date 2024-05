Alcuni giorni fa, Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Barbara D’Urso sarebbe in trattativa con Warner Bros. Discovery per approdare a sua volta sul Nove dopo Fabio Fazio e Amadeus.

“Pier Silvio l’ha cacciata e ha fatto sbarrare le porte di mamma Rai: cosa rimaneva a Barbara D’Urso, se non di tentare la prova del Nove? Carmelita andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come è quella del pomeriggio”, ha rivelato il noto portale.

Pochi istanti fa, però, DavideMaggio.it ha contattato l’editore del Nove che ha smentito questa indiscrezione: “Warner Bros. Discovery smentisce l’esistenza di contatti con Lucio Presta per progetti relativo a Barbara D’Urso sui propri canali”.

“Che per Barbara D’Urso ci sia un progetto bello e chiaro, ve l’abbiamo anticipato su queste pagine – si legge su DavideMaggio.it -. Così come vi abbiamo anticipato che, tuttavia, non v’è alcuna certezza della messa in onda di un Carramba che Sorpresa in salsa d’ursiana su Rai 1. Non Netflix, non Amazon, nè tanto meno Sky ma Rai 1.

Non ci stupiscono, però, gli incessanti rumors che vedrebbero l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 in ogni dove, non tanto per la presenza di un interesse reale dei broadcaster nostrani, quanto per la necessità di ricreare un ‘mercato’ che sembra non esserci più. Ci hanno stupito un po’ di più, invece, le indiscrezioni secondo le quali D’urso sarebbe in trattative per accasarsi sul Nove. Il motivo? Semplice: non ci risulta alcun interesse nei confronti della conduttrice. C’è un di più: dopo il passaggio di Amadeus al Nove, come pensate che il conduttore prenderebbe l’arrivo nella sua nuova casa televisiva di un’artista rappresentata dal suo ex manager, ora diventato acerrimo nemico?”.