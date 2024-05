Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 2 maggio, nuovo blocco dedicato all’indagine su Mario Cusitore e la misteriosa donna del B&B. Nella scorsa puntata, Ida Platano ha scoperto che il corteggiatore napoletano e la sua “amica spagnola” si conoscono da poche settimane e non da diversi tempo, come invece aveva dichiarato lui. Nonostante ciò, la tronista ha dato a Mario la possibilità di spiegarsi.

Nell’appuntamento odierno con il dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha mostrato una foto di Mario ricevuta tramite una segnalazione: “Qualche giorno fa mi è arrivata una foto sul mio Instagram che vorrei far vedere”, ha esordito l’opinionista. In sostanza è la stessa foto arrivata anche a Ida: “La signora aveva detto che era insieme ad una ragazza bionda con un tailleur nero, quella è la strada dove c’è il B&B, dove alloggiava lei e loro due sono lì insieme”.

“Mario dice che quel famoso sabato mattina è andato prima dal barbiere e poi si è recato da questo dei vestiti, la signora che mi ha inviato la segnalazione dice che questa donna era vestita con un tailleur nero…”, ha proseguito Tina. Poi è la volta di Gianni Sperti, che analizza una foto di Mario in questo negozio di abiti: “Questa foto in effetti ritrae lui che si sta provando l’abito, c’è scritto il luogo in alto ed è alle 10,43 del mattino…”. “Avrebbe potuto cambiare l’orario, perché se sono amici… Magari poteva anche essere il giorno prima, noi non lo sappiamo. Lui può dire quello che vuole”, sostiene la Cipollari.

Nonostante le prove, Ida continua a concedere il beneficio del dubbio a Mario, e a quel punto Tina sbotta contro la tronista: “Ida, tu devi essere sincera con te stessa! Se tu dici ‘Io so come è fatto lui, lo voglio accettare così com’è’, d’accordo, ma se tu adesso devi fare questa figura di m*rda che devi far credere che abbocchi alle ca**ate che ti dice fai una pessima figura, ma la dignità ma dove ca**o ce l’hai? Ma dove ce l’hai? Ma quante prove devi avere? Tu credi che lui chatta decine di volte al giorno, messaggi… già il fatto che si wa non c’è una chat è una cosa losca, e poi non sa il cognome? Cioè tu ti frequenti con una persona anche telefonicamente e neanche come si chiama? Perché il mistero sul cognome?”.