Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. L’ex cavaliere e l’ex dama del parterre Over hanno rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne.

Nelle passate settimane ha iniziato a circolare una voce circa una presunta crisi tra i due che, però, hanno prontamente smentito. La coppia, infatti, ha raccontato che la loro relazione procede senza intoppi, e si sono detti convinti di aver trovato entrambi l’anima gemella. Allo stesso tempo, però, Roberta ha confessato di amare l’essere generoso di Alessandro, ma di reputarlo troppo permaloso. Lui, invece, ha speso solo belle parole per la sua compagna, affermando di non averle trovato alcun difetto.

L’ex cavaliere ha poi rivelato di non avere alcuna intenzione di rimuovere il tatuaggio fatto con la sua ex Ida Platano, in quanto resta un ricordo e anche perché alla Di Padua non dà alcun fastidio. In merito al trono della sua ex, Vicinanza ha preferito sorvolare.

La coppia ha poi confessata di essersi detta “Ti amo”. Roberta è stata la prima, mentre Alessandro ha atteso qualche giorno in più e, durante un viaggio a Marrakech, anche lui si è lasciato andare. Infine, Roberta ha detto di non aver sentito Cristina Tenuta, anche lei ex frequentazione di Alessandro a Uomini e Donne.