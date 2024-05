Tra due allievi dell’attuale edizione di Amici potrebbe essere nato qualcosa in più di una semplice amicizia.

Stiamo parlando di Sarah Toscano e Holden, entrambi ancora in corsa per la vittoria del talent show di Maria De Filippi. La prima fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, mentre il secondo di quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

In questi mesi, Sarah e Holden hanno fatto parlare di loro anche per un presunto flirt che li vedrebbe protagonisti. In molti, infatti, hanno notato una certa vicinanza tra i due, ipotizzando non si tratti di una semplice amicizia. Nei mesi scorsi, però, il cantante aveva frenato circa un suo interesse nei confronti della compagna di scuola, spiegando che sono solo amici. Una spiegazione che, però, non ha mai convinto i fan, che in questi mesi hanno continuato a carpire segnali di un rapporto che sembrerebbe andare oltre una semplice amicizia.

Al riguardo, nelle ultime ore, è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano: “Da amici in comune so per certo che tra Holden e Sarah c’è più di un’amicizia. Lui lo ha confidato ad una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. E che si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”. La rivelazione, però, risalirebbe a prima dell’inizio del Serale, visto che gli allievi non possono disporre degli smartphone per comunicare con l’esterno.