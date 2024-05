A distanza di alcuni mesi dalla fine della relazione con Ursula Bennardo, Sossio Aruta ha tirato una nuova bordata alla sua ex compagnia. Com’è noto, i due si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne, e da allora hanno vissuto un’intensa storia d’amore culminata con la nascita della figlia Bianca. Tuttavia, lo scorso febbraio, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore, e al riguardo Sossio aveva detto: “Non avrei mai voluto questo distacco, è un momento tristissimo. Il mio silenzio è solo frutto del mio dolore”.

Nelle scorse ore, Aruta ha ripostasto su Instagram una storia pubblicata da Ursula: “Frase del giorno. Lunedì night. Ricorda: quando hai un cuore bello e intenzioni pure, non perdi nessuno. Semmai sono loro a perderti”. Sossio ha prontamente replicato commentando “ogni riferimento è puramente casuale. La stron**ta del giorno”, per poi aggiungere: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Semmai hai deciso tutto da sola, contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie”.