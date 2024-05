Sono giorni che circola in rete la notizia che la storia d’amore tra Hande Ercel e Hakan Sabancı sia arrivata al capolinea. I fan ovviamente sono molto perplessi perché amano molto questa coppia. Infatti, non mancano messaggi e domande ai diretti interessati.

Tutti vogliono sapere se la notizia corrisponde al vero. Qualche settimana fa addirittura si parlava di matrimonio tra Sabancı e la Erçel, dopo che i due erano stati in vacanza in Giappone.

Tutto è nato dal fatto che Hakan Sabancı ha cancellato dai social le sue foto con Hande Erçel. Questo comportamento ha fatto pensare ad una rottura definitiva tra i due.

Finalmente però dopo tanti interrogativi arriva la smentita. Un post cancella ogni dubbio. I due sono ancora insieme. Hande Erçel e Hakan Sabancı, rimasti in silenzio per giorni, hanno pubblicato le foto della loro vacanza insieme ai loro amici.

La Erçel è stata oggetto, in questi ultimi anni, di pesanti critiche come attrice dalla stampa turca, oltre ad essere al centro del gossip per la sua relazione con Hakan Sabancı, considerato in Turchia il bell'uomo della società.

L’assenza di Hande Erçel dal set

Hande è da un anno che non prende parte a serie tv o film. Ha sospeso la sua carriera di attrice per un po' di tempo per dedicarsi ai suoi affetti e alle sue passioni, come l’arte appunto.

Questo ha di certo rattristato le fan che speravano di rivederla in qualche nuova fiction. Purtroppo dovranno ancora aspettare visto che a quanto pare l’attrice turca, al momento, preferisce essere lontana dal set. Hanno tirato, però, un sospiro di sollievo nell’apprendere che la sua love story procede a gonfie vele, tanto che la voce di un possibile matrimonio tra lei e Hakan prende sempre più piede.

Intanto i giornali turchi seguono con tenacia le vicende e gli spostamenti della Hercel, proprio perché è una delle attrici più amate in Turchia.