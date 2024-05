L’assenza di Sergio D’Ottavi alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, alla quale era invece presente la fidanzata Greta Rossetti, ha portati molti fan della coppia ad ipotizzare che la relazione tra l’imprenditore laziale e l’influencer lombarda, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, fosse in crisi. Ipotesi di fatto confermata dalla stessa ex tentatrice di Temptation Island, che lo scorso lunedì ha rotto il silenzio pubblicando una storia su Instagram.

Le parole di Greta Rossetti

“Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose – ha esordito Greta -. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia.

Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisione. Vi amo”.

Sergio D'Ottavi torna sui social

Due giorni fa, anche Sergio è tornato sui social dopo diversi giorni di assenza, ma nessun riferimento alla crisi con Greta: “Siete stati in tanti, tantissimi a scrivermi. Sergio dove sei? Cosa fai? Fatti vivo! Sapere che pensate a me e vorreste che condividessi con voi le mie giornate, mi riempie il cuore di gioia. Sappiate però che se in questi giorni sono stato più assente del solito, è perché avendo tralasciato in questi tre mesi tutto ciò che ho costruito in questi anni, ho dovuto dedicare del tempo per riprendere in mano tutto quanto, con bellissime novità che scoprirete più avanti. Annoiarvi con le storie che non vi trasmettono nulla di emozionante e divertente non è da me. Nei prossimi giorni recupererò, it’s a promise!”.

Mamma Marcella insieme a Sergio D'Ottavi

Nel frattempo, durante l’ultima puntata di 361 IsoLounge, format condotto dall’ex gieffina Valentina Modini, la mamma di Greta, Marcella Bonifacio ha preferito non commentare la crisi tra la figlia e Sergio: “Perché non era alla festa di Vittorio? Stava a surfare, avete visto le storie…”.

La freddezza delle parole di mamma Marcella aveva fatto pensare al peggio, ma ieri la donna ha sorpreso tutti e, dopo essersi scagliata contro gli hater, ha pubblicato uno screenshoot di una videochiamata con Sergio, dicendo: “Dato che parlate per niente, perché quella bocca la fate funzionare o per mangiare le lasagne o per sparare ca**ate. Sergio c’è, che vi piaccia o no". Ma non è tutto. Infatti, la madre di Greta ha condiviso un video in cui si trova proprio con D’Ottavi. A quanto pare, dunque, pare che quest’ultimo sia tornato a Milano per ricongiungersi con la Rossetti. La crisi è superata?