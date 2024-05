La crisi che sembrava aver colpito la relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sembra essere definitivamente rientrata. I due ex concorrenti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, sono di nuovo insieme, come testimoniato da alcuni video condivisi su Instagram dalla mamma dell’ex tentatrice, Marcella Bonifacio.

L’assenza di Sergio alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, alla quale era invece presente la fidanzata Greta Rossetti, ha portati molti fan della coppia ad ipotizzare che la relazione tra l’imprenditore laziale e l’influencer lombarda fosse in crisi. Ipotesi che di fatto è stata confermata dalla stessa Greta, che lo scorso lunedì ha rotto il silenzio pubblicando una storia su Instagram.

“Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose – ha esordito la Rossetti -. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia.

Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisione. Vi amo”.

Ad ogni modo, non si è trattato di una spaccatura tale da decretare la fine della relazione. Greta e Sergio, infatti, oggi sono apparsi felici mentre pranzavano insieme a Monza, e con loro c’era anche mamma Marcella, che non si è lasciata sfuggire l’occasione per pubblicare alcuni contenuti social con protagonisti la figlia e il fidanzato.