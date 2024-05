Martina Giovannini è stata eliminata durante la settima puntata del Serale di Amici 23. La cantante ha mostrato grande fragilità, forse perché ha sofferto l’accesissimo scontro tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio, dal quale è emerso che lei fosse “Solo una voce”. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha rimesso tutto in ordine. Nonostante le ottime performance di cui è stata protagonista durante il ballottaggio con Mida, alla fine è stata proprio lei a dover abbandonare il talent per volere dei giurati. Maria De Filippi le ha comunicato l’eliminazione e lei ha iniziato un discorso di ringraziamento, ma poi non è riuscita a completarlo: “Grazie di tutto, grazie dell’opportunità”, ma poi è scoppiata a piangere non finendo il discorso.

Martina sta chiudendo già con una casa discografica, ma soprattutto ha il coreografo Luciano Cannito l’ha scelta per il suo nuovo spettacolo “Fame”, che girerà tutta l’Italia con l’ex allieva di Amici che dovrà cantare e recitare.

Le prime parole di Martina dopo l'eliminazione

“Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale. Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”.