Antonella Fiordelisi, in coppia con Estefania Bernal, si è classificata al secondo posto nell’ultima edizione di Pechino Express alle spalle de I Pasticceri (Damiano e Massimiliano Carrara). L’influncer campana ha parlato della sua avventura nel reality show di Sky in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

Antonella Fiordelisi, l'avventura a Pechino Express

“Siamo molto contente del percorso che abbiamo fatto. Anche se è mancata la ciliegina sulla torta per completare il tutto è come se avessimo vinto, senza contare che quando una torta è molto buona la ciliegina manco te la mangi”.

Le due modelle sono riuscite a dimostrare che è possibile andare oltre gli stereotipi: “A Pechino siamo riuscite a tirare fuori la nostra essenza e a dimostrarla anche alla gente che ha cominciato a scriverci quasi fosse sorpresa di come fossimo. La nostra vittoria è stata questa”, ha detto la Fiordelisi.

E ancora: “Essere giudicata in malo modo da persone che non mi hanno mai conosciuto abbastanza. Quando ero un po' più piccola ho sofferto molto per questo, ma con il tempo sono diventata più forte dal punto di vista caratteriale perché avere tante critiche ti aiuta anche a crescere. Con il passare degli anni sono riuscita a trasformare il malus in un bonus, anche perché le critiche a volte vanno accettate, specie quando sono misurate e rispettose”.

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella è riuscita a conquistare una buona fetta del pubblico, ma non sono mancate le critiche. Al riguardo, ha dichiarato: “Come faccio a non farmi risucchiare dalle critiche? Sforzandosi di vederle come qualcosa che possa spronarti. Il discorso, però, non vale per quelle esagerate e violente, che riesco fortunatamente a farmi scivolare addosso. A Pechino non ne ho viste tante, si vede che la gente ci ha rivalutato molto, e di questo sono felice”.

La rottura con Edoardo Donnamaria

Nel giugno 2023 è giunta al capolinea la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. In seguito, l’influencer campana ha avuto una breve relazione (poi finita) con Guglielmo Vicario, calciatore del Tottenham e della nazionale italiana. Durante la finale di Pechino Express, Antonella si è fatta leggere le carte, che hanno presagito un futuro pieno d’amore. “Per trovare l'uomo della mia vita dovrò aspettare due anni, secondo quanto mi è stato predetto. Pechino Express è arrivato quando mi ero lasciata da poco con il mio ex, con il quale non è finita molto bene. Una volta tornata sono riuscita finalmente a liberarmi di quella persona come mi avevano predetto le carte, e ora sono pronta a riaprirmi all'amore. La speranza non la perdo e, se tutto si avvererà, tra due anni mi fidanzerò, mi sposerò e avrò dei figli. Nel frattempo cercherò di divertirmi”.