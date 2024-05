Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 23. Sabato 18 maggio scopriremo chi sarà il successore di Mattia Zenzola, il ballerino che ha trionfato nella passata edizione.

Quella di ieri è stata una puntata ricca di emozioni, di discussioni tra professori e di sfide tra gli allievi. Come già accaduto in passato, il talent show ha regalato un incredibile colpo di scena. Sarah Toscano e Mida (i due allievi finiti al ballottaggio) hanno ricevuto un messaggio da parte dei giudici in cui veniva comunicato che entrambi sarebbero approdati in finale.

A leggere la lettera è stata Sarah: “Noi come giudici abbiamo preso molto sul serio il nostro compito. Abbiamo cercato di applicare sensibilità e competenza. Abbiamo cercato di essere imparziali per quanto evidentemente sia possibile quando bisogna fare delle scelte. Scelte che abbiamo sempre fatto scrupolosamente per otto puntate e per tante e tante sfide. Ancora adesso ci troviamo di fronte all’ennesima scelta. E anche qui la scelta noi la facciamo.

La nostra scelta è di non escludere nessuno dalla finale di Amici, perché Mida e Sarah si meritano entrambi la finale e la nostra scelta è quella che sottoponiamo alla produzione, nella convinzione che la produzione farà la scelta giusta. Avendo riconosciuto il talento di entrambi fin dalla prima puntata”.

Dopo la conferma da parte di Maria De Filippi, i due cantanti sono tornati in Casetta, si sono abbracciati e hanno esultato. “E’ stato bellissimo”, ha detto Sarah. “Un bambino di 10 anni sono. Non ci credo! Siamo in finale!”, le parole di Mida.