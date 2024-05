Con un incredibile colpo di scena, ieri sera Maria De Filippi ha rivelato a Sarah Toscano e Mida che entrambi sarebbero approdati alla finale. Oltre ai due cantanti, ci sono anche Holden, Marisol, Petit e Dustin. A questo punto, i fan del talent show si chiedono chi sarà ad alzare la coppia. Per i bookmakers, a trionfare sarà Petit, seguito da Holden, che dovrebbe piazzarsi al secondo posto.

L’opinione di Raimondo Todaro

“Per me meritano di arrivare all’ultima puntata Marisol e anche Dustin. Loro due sono fortissimi e credo sia bello e giusto che il vincitore della categoria si decida proprio nell’ultima puntata. Di Marisol penso che sia una forza della natura. Ho visto poche ballerine con quel potenziale e trovo che sia migliorata molto dall’inizio. Al serale ha fatto un bel cambiamento e non ha sbagliato un’esibizione. Dustin da settembre l’ho sempre messo primo, quindi lui non è una sorpresa. Petit merita di arrivare al traguardo, i suoi pezzi sono freschi e allegri e sono felice quando lo ascolto. Poi metterei Mida perché se penso a una canzone colonna sonora di questa edizione per me è Rossofuoco. Io a casa ascolto più Mida che Sarah. Non meritano di arrivare infondo Sarah e nemmeno Holden”.

Chi vince Amici 23, le quote di Sisal, Gold Bet e Better

Primo posto, Petit: 1,9/1,8/1,8

Secondo posto, Holden: 3,5/ 3,5/3,5

Terzo posto, Marisol: 5/4,5/4,5

Quarto posto, Sarah: 7,5/4,5/4,5

Quinto posto, Dustin: 9/9/9

Sesto posto, Mida: 16/11/11