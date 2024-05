Nel corso della semifinale di Amici 23 andata in onda ieri sera, Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Sarah e a Mida. La conduttrice, infatti, ha rivelato che la finale sarà a sei, e che quindi ci sarà posto anche per loro. Sui social ci sono già i primi sondaggi su chi trionferà e, in merito alla vittoria, si sono espressi anche i bookmakers.

Oltre ai telespettatori, anche un ex professionisti del talent show, Fabrizio Prolli, ha fatto la sua personalissima previsione, e a Fanpage.it ha rivelato che secondo lui Holden trionferà nella categoria canto e Marisol in quella ballo.

“A chi andrà la vittoria? Se dovessi scegliere, secondo me potrebbe vincere Holden per il canto e Marisol per la danza. Trovo Holden centrato e maturo nel suo percorso professionale e musicale. Subisce il pregiudizio di essere il figlio di una persona conosciuta nell’ambiente (Paolo Carta, ndr), però questo non vuol dire niente. È molto bravo. Invece Marisol trovo che sia pazzesca, perché è molto, molto, molto versatile.

Quelli che ritenevo fossero un passettino indietro sono usciti. Invece, tra i cantanti, non mi dispiaceva Martina. Come dicevo, mi piace molto il modo di scrivere di Holden. Quanto a Petit, sono convinto che stia cavalcando l’onda di questa moda del rap neomelodico, un po’ come Geolier e quindi sarà molto seguito e avrà successo.

Dico una cosa che farà arrabbiare i fan di Mida. Quando canta, mi distraggo. Ad esempio, se ci sono i ballerini guardo le coreografie. Ma non perché sono un coreografo e quindi per deformazione professionale, ma Mida perde la mia attenzione. Quanto a Sarah, il suo ultimo singolo spacca. È molto carino, estivo. Però entrambi non hanno questa grande personalità. Sarah ha una bella voce, ma la personalità è un’altra storia. Holden e Petit sono più forti”.