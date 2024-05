Marco Maddaloni, tra i protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Il judoka ha tracciato un bilancio della sua avventura nella Casa di Cinecittà: “E’ sempre un tuffo nel mistero. Sapevo che prima o poi, dopo L’Isola dei Famosi, mi sarebbe toccato anche il GF. Sinceramente non me l’aspettavo in quel periodo perché non avevo fatto nessun casting. Noi siamo persone che cerchiamo di prendere tutto il meglio che ci arriva. Un’esperienza nuova, bella, con una chiusura un po’ amara, ma fa parte della vita. Se potevo arrivare tra i vincitori? Avendo già vinto Pechino Express e L’Isola dei Famosi, nel mio piccolo mi portavo un pubblico che negli anni ha di dimostrato affetto verso di me. Ma ti dico la verità, a quel punto del percorso la vittoria era l’ultimo dei miei pensieri”.

Marco ha poi parlato di Perla Vatiero, con la quale ha instaurato un forte legame: “Perlina è una mia amica. Paolo, Mirko e Letizia fanno un po’ parte di quel gruppo di giovani per cui mi sono battuto”.

Il judoka ha poi rivelato di non essere rimasto in contatto né con Beatrice Luzzi né con Simona Tagli: “Mi sento con tutti tranne che con Beatrice e Simona. Non ho i loro numeri di telefono, non ho condiviso tantissimo in Casa, non capisco perché lo dovrei fare fuori. Con gli altri mi sento, ma essendo un po’ più grande, avendo un po’ di pensieri… Sai, i figli, la famiglia, il lavoro… Ma se sono su Napoli ci vediamo volentieri. Casa Maddaloni è un porto di mare! Li ho invitati.

Verrà anche Massimiliano con Mia, perché lei fa judo. Io voglio un bene dell’anima a questi ragazzi. Loro all’interno della Casa mi hanno aiutato a star bene, mi hanno rispettato tutti. Non c’è stato un ragazzo lì dentro che mi abbia mancato di rispetto come persona, come uomo, come padre. Non si può non volergli bene”.