E’ apparsa su tutti i siti gossip turchi la notizia secondo la quale Hande Ercel è volata a Lisbona, non da sola, lasciando il suo amato Hakan Sabancı in Turchia.

Ma con chi è partita la bella Hande di Love is in the air?

Ebbene i giornali scandalistici sostengono che sia partita con Nazlı Sabancı, ovvero la sorella del suo compagno. Le cognate sono in vacanza insieme in Portogallo.

Foto e reel sul profilo social della bella Hande mostrano i posti magici di Lisbona. Divertite e piene di vita, Nazlı Sabancı e Hande Erçel si godono la loro vacanza lontane dagli affetti e dal lavoro.

Questi post sono diventati immediatamente argomento di tendenza sui social media e sui siti giornalistici della Turchia, paese natale di Hande e Nazli.

L'attrice, in una delle ultime interviste ha detto che la sua vita è cambiata in modo positivo dopo aver incontrato Hakan Sabancı: "Sono molto felice. Viaggiavo senza pianificare nulla quasi all’avventura, ma grazie a lui ho imparato a pianificare e devo dire che è molto meglio".

I rapporti non idilliaci tra Hande e la madre el suo ragazzo

Intanto in Turchia si è diffusa la notizia che Hande non sia bene vista e accettata dalla suocera, e se da un lato ha un ottimo rapporto con la cognata, va male con lei. A quanto pare la mamma di Hakan non sopporta Hande e non la ritiene adatta al figlio. Non si conoscono i motivi di tale considerazione, ma a quanto pare la mamma dei Sabancı non approva questa relazione.

Questo però sembra non influenzare per niente la relazione tra i due innamorati, che prosegue a gonfie vele nonostante in molti sostengono il contrario, ovvero che la loro storia d’amore sia finita. Se da un lato c’è chi ipotizza una rottura tra Hande e Hakan, dall’altra c’è chi parla addirittura di matrimonio.