Letizia Petris è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà, la fotografa romagnola ha trovato l’amore con Paolo Masella, e la relazione tra i due procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Intervistata dal settimanale Mio, l’ex gieffina ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Mi ha cambiata. Quando sono entrata nella Casa avevo una maturità completamente diversa. Non ho voluto basare il mio percorso sulla ricerca della popolarità e della visibilità. La mia è stata un’avventura a tutti gli effetti alla scoperta della mia interiorità. Questo mi ha portato ad uscire da quella Casa molto più donna, molto più forte e coraggiosa nell’affrontare varie situazioni. La Letizia di sette mesi fa non sarebbe mai riuscita nemmeno a gestire l’emozione di un’intervista”.

E ancora: “Uno dei lati positivi è stato senz’altro quello di aver imparato a vivere le persone nella loro totalità e nel loro essere […] Anche il fatto di non avere il cellulare ti porta necessariamente a confrontarti con l’altro, a conoscerlo”.

Poi, Letizia ha detto la sua in merito alla vittoria di Perla Vatiero: “Perla meritava la vittoria e ad oggi ribadisco che è stata la protagonista assoluta di questo GF. Quest’anno il reality si è basato moltissimo sulle persone e le loro storie. Perla nella Casa è maturata, ha oltrepassato ostacoli che probabilmente fuori non avrebbe oltrepassato. Inoltre, ha dimostrato che si può perdonare un’altra donna, Greta nel suo caso, e diventare amiche perché di va oltre le cose senza portare rancore. Infine, insieme a Mirko, ha lanciato il messaggio che l’amore vince su tutto”.

Poi, Letizia ha svelato se qualcuno l’ha deluso e se si è ricreduta su qualcuno: “Quando sono uscita dalla Casa i fan mi hanno mandato molti video. Sicuramente ci sono rimasta molto male e su una persona mi sono ricreduta tanto. Ma ci tengo a dire che il gioco è una cosa e la vita è un’altra. Non ho mai chiuso la porta in faccia a nessuno, neppure prima del GF: lascio uno spiraglio aperto perché, se una persona nella vita reale si dimostra vera e sincera, e me basta questo. Ciò che ha detto in Casa resta lì, perché tutto deve essere contestualizzato, ma fuori si riparte da zero. Il concorrente più stratega? Stefano Miele”.