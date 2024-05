E’ esploso sui social un “caso” che ha visto suo malgrado protagonista Mirko Brunetti. Stando a quanto su apprende su Instagram, il fidanzato di Perla Vatiero, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe stato pesantemente offeso in una room su X (ex Twitter). Al riguardo il “Comitato Fandom Perletti” ha rilasciato un comunicato congiunto nel quale si dissocia da quanto accaduto.

Il comunicato del "Comitato Fandom Perletti"

“Il fandom Perletti desidera esprimere il proprio più profondo disappunto e condanna nei confronti degli insulti rivolti a Mirko. Come comunità, ci impegniamo a promuovere un ambiente di rispetto reciproco e tolleranza all’interno della nostra fanbase. Gli attacchi personali e gli insulti non riflettono i valori in cui crediamo, e non saranno mai tollerati. Mirko è un ragazzo pieno di valori e rispettosi nei confronti di noi fan, questi attacchi rivolti alla persona e non al personaggio televisivo non sono tollerati; per questo motivo ci dissociamo come fandom da tutto questo.

Chiariamo in primis che in quella room nessuno membro della nostra fanbase ha rivolto frasi o parole offensive nei suoi riguardi; anzi, alcuni membri hanno cercato di intervenire senza poterlo fare. Invitiamo chiunque abbia partecipato agli insulti contro Mirko a riflettere sulle proprie azioni e chiedere scusa per il danno causato. Solo attraverso il rispetto reciproco e la comprensione possiamo dimostrare di essere persone con valori.

Il fandom Perletti ribadisce il proprio sostento a Mirko e si impegna a lavorare per garantire che situazioni simili non si verifichino in futuro.

Il fandom Perletti appoggia in primis Mirko e Perla come persone e poi come coppia. Questa differenza deve essere sottolineata perché essere fan vuol dire rispettare il loro pensiero anche se a volte qualcuno la vede diversamente.

In chiusura, le pagine Instagram che hanno redatto questo comunicato, vogliono esprimere il più profondo grazie a Mirko e Perla per quello che donano in fatto di emozioni ogni giorno”.