Sono in arrivo delle novità per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island. Mentre proseguono i casting, i listini estivi di Publitalia svelano un cambiamento relativo al giorno della messa in onda del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che, da tradizione, è sempre stato il lunedì sera su Canale 5.

Temptation Island si sposta e va in onda il giovedì. É questa la novità che si legge nei listini "Estate 2024" di Publitalia. La data di pubblicazione riportata è quella del 22 aprile, quindi è plausibile che ci possano essere dei cambiamenti. Ma, stando a quanto si legge, si dovrebbe partire già a giugno, probabilmente intorno al 13 giugno, in modo da prendere il “posto” della seconda stagione di Viola come il mare. E’ bene sottolineare che i casting sono ancora in corso e dunque le registrazioni non sono ancora iniziate.

Su chi condurrà l'edizione numero 11 non ci dovrebbero essere dubbi. Ma anche qui come sempre il condizionale è d'obbligo perché non c'è un annuncio ufficiale, ma un indizio quello sì. Filippo Bisciglia a marzo su Instagram ha condiviso il promo di Temptation Island, quindi tutto fa presumere una sua conferma. Nessuna indicazione al momento, invece, su quante e quali saranno le coppie che parteciperanno a Temptation Island, né se ci sarà un mix tra Nip e Vip.