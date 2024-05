Clizia Incorvaia è stata ospite di Monica Setti a Storie di donne al bivio.

Il prossimo 12 luglio, l’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip convolerà a nozze con Paolo Ciavarro, e al riguardo ha dichiarato: “Con Eleonora (Giorgi, ndr) abbiamo deciso il 12 luglio perché lei adesso sta bene. Sarà al mare, ma non in Sicilia. Allora, l’abito sarà bianco e semplice, l’abito più clean che puoi immaginare. Paolo avrebbe voluto un matrimonio riservato… saranno 80-100 persone. Viaggio di nozze alle Maldive, non ci siamo mai stati. Il matrimonio non cambia nulla, noi già siamo marito e moglie”.

La relazione tra Clizia e Paolo è nata nel 2020, quando entrambi hanno partecipato al Gf Vip. Dopo due anni, nel 2022, la coppia ha dato alla luce Gabriele. La Incorvaia ha parlato dell’amore per Ciavarro e dei momenti complicati vissuti durante la gravidanza: "Paolo è il principe che sognavo da bambina, con gli occhi azzurri, biondo, elegante… Ho capito subito che mi piaceva ma non pensavo di innamorarmi così e di perdere la testa com’è accaduto. Alla fine della gravidanza ho contratto il Covid, quei venti giorni sono stati duri. Temevo per il mio piccolino e anche per me, pensavo di non farcela… Ho avuto una paura matta, però ce l’ho fatta, e anche quello l’ho condiviso perché per me i social sono un modo per scambiare la tua opinione con le persone”.

In seguito, l’ex vippiona ha anche affrontato il discorso relativo al suo ex marito, Francesco Sarcina (frontman de Le Vibrazioni), dal quale ha avuto la prima figlia Nina. Nello specifico, Clizia ha chiarito cosa accadde nel 2019, quando fu paparazzata in compagnia di Riccardo Scamarcio, circostanza che diede il via ad una gogna mediatica nei suoi confronti.

“E’ stato un momento molto difficile perché io ho subito una gogna mediatica. Ne ho parlato subito perché giravo come la protagonista della lettera scarlatta. Le persone si sono permesse di dare sfogo ai loro più cattivi sentimenti, sui social e per strada. Sono stati tre mesi molto difficili in cui mi ricordo che parlavo con Lola Ponce che mi diceva ‘prendi questa m*rda e trasformala nel periodo più bello della tua vita. Cerca di sfruttare questa notorietà seppur negativa’. Così decisi di fare il provino per il Grande Fratello Vip, sapevo che sarei riuscita a farmi conoscere per quello che ero.

Riccardo era il nostro testimone di nozze, quindi destò molto scalpore. Io e Francesco eravamo già separati quando ho avuto questo flirt, quindi in realtà lui disse che noi eravamo separati. Solo che i giornalisti hanno molto mangiato su questa cosa. Durante il matrimonio, io non sono mai stata fedifraga, mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto e le chat da tutta Italia […] Quando vieni tradita ti senti sbagliata, non ti senti adeguata. Ha incrinato anche la mia sessualità, la mia femminilità. Mi sono salvata da sola e poi ho incontrato la persona giusta”.