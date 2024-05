Ieri, giovedì 9 maggio, c’è stata l’ultima registrazione di Amici 23. Nel talent show di Maria de Filippi sono rimasti in gara sei allievi: Sarah, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin. Attenzione, questo articolo contiene spoiler, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Gli ospiti musicali di questa ottava puntata del Serale Amici 23 sono stati gli Articolo 31 (che hanno cantato il loro nuovo singolo Peyote) e Irama, mentre l’ospite comico è stata Geppi Cucciari. Dopo tre manche sono finiti al ballottaggio finale Mida e Sarah, uno di loro ha quindi abbandonato la scuola ad un passo dal traguardo. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è arrivata intatto in finale, mentre quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è rimasto senza alunni già la scorsa settimana. Il guanto di sfida tra professori invece è stato vinto dalla squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Semifinale di Amici 23, le anticipazioni di SuperGuidaTv

Prima manche

Marisol vs Mida, vince Marisol

Marisol vs Sarah, vince Marisol

La ballerina di Alessandra Celentano diventa così la prima finalista

Seconda manche

Dustin contro Mida che canta 100 messaggi, vince Dustin

Dustin contro Sarah, vince Dustin

Il ballerino è il secondo finalista

Terza manche

Petit vs Mida, vince Petit

Sarah contro Holden

Petit vince contro Sarah