La famosa attrice Hande Erçel continua ad apparire ultimamente sui siti gossip per la sua relazione con Hakan Sabancı. La coppia nelle ultime settimane è stata presa di mira dai mass media turchi per una presunta rottura della loro relazione, generando al contempo risposte sarcastiche da parte dell’attrice turca.

Infatti Hande Erçel ha riso alla domanda rivoltale da un giornalista circa le voci di un addio da Hakan. "Va tutto bene", ha risposto con un sorrisetto ironico.

Come ormai è noto, Hande Erçel e Hakan Sabancı sono la coppia di punta di tutti i giornali turchi che non si stancano mai di riportare articoli a loro dedicati.

I due, che sono stati visti per un po' negli aeroporti mentre tornavano dall'estero, hanno poi iniziato a partecipare ad eventi e ad apparire sempre insieme da più di un anno.

Hanno davvero girato il mondo tanto che diventa difficile menzionare tutti i Paesi che hanno visitato. I due hanno coinvolto anche le famiglie nella loro relazione. Hakan Sabancı ha incontra spesso la sorella di Hande Erçel e suo marito. Hande Erçel, invece, ha frequentato il fratello di Hakan Sabancı e sua moglie.

Naturalmente, questo rafforza l’ipotesi di un imminente matrimonio, soprattutto nella cultura turca.

A dire il vero di un matrimonio estivo segreto tra i due si era pure parlato, ma su tale indiscrezione la coppia non si mai pronunciata.

Fine della love story tra Hande e Hcan? La risposta dell'attrice

E poi all’improvviso si diffonde la voce di una fine della d’amore tra Hande e Hakan.

E’ stata proprio l’attrice turca a smentire questa voce pubblicando le foto della vacanza trascorsa con i suoi amici con al suo fianco sempre Hakan.

Beccata in strada dai paparazzi, alla domanda se c’erano. grandi cambiamenti nella tua vita, l’attrice turca ha risposto un po’ irritata: “No niente, è tutto uguale. Ti do la stessa risposta dell’ultima volta che mi hai intervistato. Non è cambiato nulla!”.