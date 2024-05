Daniele Dal Moro sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della burrascosa relazione con Oriana Marzoli. La tormentata storia d’amore tra due dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, contraddistinta da una serie interminabile di tira e molla, è giunta ai titoli di coda, o almeno così sembra (quando si parla dei due ex vipponi non si può mai escludere un ritorno di fiamma). I numerosissimi fan dell’ormai ex coppia dovranno necessariamente farsene una ragione e accettare che entrambi vadano avanti con le loro vite.

Al riguardo, nelle ultime ore Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto che gli è stata inviata un utente. Lo scatto ritrae Daniele Dal Moro in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma (capelli lisci e biondi, proprio come Oriana Marzoli). “Daniele Dal Moro sta frequentando una ragazza (non so se è qualcosa di serio). Lei si chiama Alessia. Erano insieme in piazza Erba a Verona”.

Dal canto suo, la modella di origini venezuelane, attualmente impegnata nel reality Ganar o Servir?, si starebbe frequentando con Cristiano Iovino, come da lei stessa rivelato durante una clip del programma: “Non mi interessa quello di tre mesi fa (si riferisce a Daniele Dal Moro, ndr). E’ un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. OItretutto è andata un po' male…”.