A meno di clamorosi stravolgimenti dell’ultim’ora, dovrebbe andare in onda oggi, giovedì 9 maggio, l’attesissima puntata di Uomini e Donne in cui Ida Platano ha maturato la decisione di eliminario Mario Cusitore (la registrazione risale allo scorso 22 aprile).

Il corteggiatore napoletano verrà “smascherato” al termine della lunga indagine condotta da Tina Cipollari e Gianni Sperti, e la famosa segnalazione relativa ad un incontro tra lui e una donna “misteriosa” in un B&B si rivelerà vera. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, oggi inizierà la registrazione in cui Ida eliminerà Mario, e “succederà il caos!”.

Uomini e Donne, le anticipazioni

Mario, messo alle strette, avrebbe confessato di essere stato in un B&B con una donna, proprio come diceva la segnalazione. E non è tutto. La persona con cui era, sarebbe un volto conosciuto nel programma: “Corteggiava Alessandro”. Mario avrebbe provato ancora una volta a sminuire l'accaduto, sostenendo che in quel B&B con quella donna non sia successo niente. Troppo tardi.

A giudicare dai primi dettagli trapelati, la reazione di Ida Platano sarebbe stata di grande rabbia. Seduta davanti a Mario, avrebbe dato il via a una lite furibonda. Poi, la tronista avrebbe deciso di eliminarlo. Poco dopo, anche lei avrebbe lasciato lo studio. Così, Pierpaolo Siano sarebbe rimasto dietro le quinte. Gianni Sperti e Tina Cipollari, stavolta supportati dalla certezza di avere avuto ragione, si sarebbero scagliati contro Mario Cusitore.