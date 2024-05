Sono iniziate le riprese del remake di Sandokan, la serie internazionale prodotta da Fremantle Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con protagonista Can Yaman. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto dal set, con le prime immagini dell’attore turco nei panni del pirata della Malesia.

“Il look non sfigura di fronte a quello del mitico Kabir Bedi – si legge sulla nota rivista -. La tigre della Malesia è ancora viva! C’era tanta curiosità intorno al remake di Sandokan, miniserie cult del 1976 e, finalmente, ci siamo. A tre anni dall’annuncio del ritorno del pirata gentiluomo, siamo in grado di mostrarvi le prime foto dal set. Vediamo l’attore turco Can Yaman (che interpreta il protagonista) nei panni dell’eroe che, nella popolare versione della Rai di oltre quarant’anni fa diretta da Sergio Sollima, aveva il volto di Kabir Bedi […]. Il nuovo Sandokan ha il fisico eccezionale di Yaman e il look non si discosta troppo da quello del personaggio creato dallo scrittore Emilio Salgari alla fine dell’800: barba curata, capelli lunghi, bracciali, anelli e il kriss (il caratteristico pugnale malese”.

Le sequenze sono state girate a Roma, a Cinecittà, dove è stato ricostruito il villaggio di Mompracem, rifugio dei “tigrotti” di Sandokan. Nella scena si vede Sandokan confrontarsi con James Brooke, il suo acerrimo rivale, che nella serie degli Anni ’70 era interpretato da Adolfo Celi. A recitare la parte di Lord Brooke ora c’è Ed Westwick, conosciuto per il ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl.

Insieme a Can Yaman e ad Ed Westwick, ci sono anche l’esordiente Alanah Bloor, che interpreterà Marianna, Alessandro Preziosi, che sarà Yanez de Gomera, ruolo che in precedenza era stato assegnato a Luca Argentero, e John Hanna. Cast completato da Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto, ex allievo di Amici.