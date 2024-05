Beatrice Luzzi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di aprire un box domande per rispondere alle curiosità dei suoi follower. L’attrice ha condiviso la sua intervista nel podcast di Giulia Salemi Non lo faccio x moda, e poi ha chiesto ai suoi fan un parere al riguardo.

A chi le ha chiesto del branco all’interno del reality show di Canale 5, Beatrice ha risposto: “Spero profondamente di essere stata di aiuto a chi combatte con branchi ben più pericolosi fuori”.

Un utente le ha scritto che si è detto deluso da lei perché si è prestata al giochino becero del gossip con Garibaldi, e l’attrice ha replicato: “Io mi alleno sempre tanto a non avere aspettative… Ne ho parlato anche con Giulia”.

Poi, Beatrice ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Vittorio Menozzi: “Vitto l’ho sentito per il suo compleanno e abbiamo parlato un po’ di tutto, è tutto ok tra noi”.

Le parole di Vittorio su Beatrice

“Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario – ha dichiarato Vittorio a ComingSoon.it -. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”.