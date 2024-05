Beatrice Luzzi, protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello, potrebbe presto tornare in tv. Lo scorso aprile, l’attrice era a pranzo con Alfonso Signorini e, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, aveva parlato della possibilità di vestire i panni di opinionista nel reality show condotto di Canale 5.

L’ex gieffina ha ammesso che non le dispiacerebbe sedere al fianco di Cesara Buonamici (stando alle ultime voci la giornalista è stata riconfermata): “Io e Alfonso ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro (ride, ndr). Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli! Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde”.

Ebbene, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Alfonso Signorini starebbe pensando ad un ruolo per Beatrice Luzzi nella prossima edizione del Grande Fratello. Non è ancora chiaro quale sia il ruolo in questione, ma potrebbe affiancare proprio la Buonamici come opinionista. Si tratterebbe di un ritorno al passato, visto che nelle edizioni da lui condotte, Signorini è stato sempre affiancato da due figure (ultime in ordine di tempo Sonia Bruganelli e Orietta Berti).

Le parole di Beatrice Luzzi al podcast di Giulia Salemi

“Vengo da oltre sei mesi lì dentro e non riesco a liberarmene. Quando mi chiedono di raccontare dinamiche, mi rendo conto che ho molto da smaltire emotivamente. Perdonare il gruppo? Li ho perdonati sempre, non so come mai mi sono sorpresa di me stessa, ma da settembre, da quando cominciò Varrese a fare la regia di questo personaggio spietato, falso, giocatore che sarei stata io. Mi sono resa conto che, dovendo vivere h24 con loro, resettavo e perdonavo e speravo mi capissero.

Io sono contenta che il pubblico capiva, io non mi sono mai spiegata come hanno potuto credere per mesi che io fossi così diversa da quella che sono. Io rimasi sbalordita quando ad ottobre, durante un gioco, chiesero di votare il più ipocrita e io presi un sacco di voti. Ora voglio dire: ho tanti difetti, ma non sono ipocrita. Lì mi sono resa conto che era difficile e non sapevo da dove cominciare perché non capivo se era questione di strategia o di inconsapevolezza. E ancora ora dopo tanti mesi non ho le idee chiare su di loro. So che molti mi hanno capito lungo la strada, non ho un carattere facile”.