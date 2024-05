Oggi va in onda probabilmente la puntata più attesa di questa edizione di Uomini e Donne, quella in cui Ida Platano eliminerà Mario Cusitore dopo aver scoperto che la segnalazione su di lui (l’avvistamento in un B&B con una donna) si è rivelata veritiera. Il corteggiatore napoletano verrà “smascherato” al termine della lunga indagine condotta da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Come emerge dal video delle anticipazioni pubblicato da Witty, Ida Platano farà il suo ingresso in studio scura in volto, si accomoderà di fronte a Mario Cusitore per poi attaccarlo frontalmente: “Un pochino non ti vergogni, non ti vergogni? Dall’inizio alla fine hai fatto schifo…”.

Uomini e Donne, le anticipazioni

Mario, messo alle strette, avrebbe confessato di essere stato in un B&B con una donna, proprio come diceva la segnalazione. E non è tutto. La persona con cui era, sarebbe un volto conosciuto nel programma: “Corteggiava Alessandro”. Mario avrebbe provato ancora una volta a sminuire l'accaduto, sostenendo che in quel B&B con quella donna non sia successo niente. Troppo tardi.

A giudicare dai primi dettagli trapelati, la reazione di Ida Platano sarebbe stata di grande rabbia. Seduta davanti a Mario, avrebbe dato il via a una lite furibonda. Poi, la tronista avrebbe deciso di eliminarlo. Poco dopo, anche lei avrebbe lasciato lo studio. Così, Pierpaolo Siano sarebbe rimasto dietro le quinte. Gianni Sperti e Tina Cipollari, stavolta supportati dalla certezza di avere avuto ragione, si sarebbero scagliati contro Mario Cusitore.