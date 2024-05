Francesco Benigno non ha alcuna intenzione di fermarsi, e dopo essersi scagliato più volte contro la produzione de L’Isola dei Famosi che lo ha escluso dal reality show, ha iniziato ad attaccare Vladimir Luxuria.

Nei giorni scorsi, l’attore siciliano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine della conduttrice modificata, alludendo ai bassi ascolti del programma e chiamandola ancora una volta al maschile: “Dopo aver visto gli ascolti di ieri sera dopo averci fatto due cogl***i a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa per salvare gli ascolti, Vladimiro Guadagno ha deciso di andare lui sull’Isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi, siete pregati di non offendere. Grazie”.

Sotto al post, Benigno ha continuato ad apostrofare Vladimir con insulto transfobici, tra cui: “Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita, io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 senza piegarmi a 90, ma con le mie forze e abilità. Perché anche io ho i cogl***i come Vladimiro, ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il c*lo io”.

Vladimir ha postato su Instagram il post di benigno, aggiungendo poche ma significative parole: “Non me ne starò zitta”.