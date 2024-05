La nuova edizione di X Factor sarà caratterizzata da una vera e propria rivoluzione. A scriverlo è Giuseppe Candela su FQ Magazine, secondo il quale Sky e la produzione Fremantale avrebbero deciso di cambiare le carte in tavola in vista dell’edizione che andrà in onda a partire da settembre 2024.

Fuori Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e D’Argen D’Amico, dentro Manuel Agnelli (che ritorna in giuria), Jake La Furia (al secolo Francesco Vigorelli), Paola Iezzi e Achille Lauro.

“Non è finita qui – scrive Giuseppe Candela -. Cambiamenti importanti anche sul fronte conduzione con l’uscita di scena di Francesca Michielin. Dopo aver vagliato l’ipotesi di un ritorno a casa per Alessandro Cattelan, la tv satellitare avrebbe deciso di restare nel mondo musicale puntando un nome di primissimo piano: Giorgia. Artista a tutto tondo, reduce dalla co-conduzione a Sanremo 2024. Da anni la cantante è nel mirino dei talent show, questa volta avrebbe detto sì ma per un ruolo diverso”.

Ecco dunque il cast dell’edizione numero diciotto di X Factor. In giuria Manuel Agnelli, Jack La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, alla conduzione Giorgia. Salvo colpi di scena, in attesa dell’ufficialità.