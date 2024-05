Questa sera torna l’Eurovision Song Contest che vede in gara anche Angelina Mango (già in finale) con il brano La Noia. A 48 ore dall’inizio della kermesse, stasera, a partire dalle ore 21, andrà in onda su Rai 2 la seconda semifinale che vedrà esibirsi i secondi 15 Paesi che tenteranno di conquistare la finale che si terrà sabato 11 maggio e andrà in onda su Rai 1. Il commento sarà affidato a Mara Maionchi e a Gabriele Corsi.

La scaletta della seconda semifinale

​Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia – Angelina Mango – “La noia” (Già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”