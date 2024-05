Com’è emerso dalle anticipazioni delle scorse settimane, Ida Platano ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza fare una scelta (Mario Cusitore è stato eliminato dalla tronista e Pierpaolo Siano ha deciso di fare un passo indietro). Intanto, nelle ultime ore, è spuntata un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso.

La segnalazione su Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Stando ad una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza e Deianira Marzano, pare che Ida e il suo ex, Alessandro Vicinanza, si siano risentiti dopo che lei ha abbandonato il trono. “Sono la………. di Ida, e ti posso dire che lei e Alessandro si sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma”. E’ bene specificare che al momento si tratta esclusivamente di un’indiscrezione, e che non esistono prove che l’ex tronista e l’ex cavaliere si siano sentiti.

La presunta crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Nel frattempo, sono ormai alcuni giorni che si vocifera di una crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Alcune mosse social dell’ex dama del Trono Over, infatti, sembrerebbero aver messo nuovamente in discussione la solidità del rapporto con il compagno. La Di Padua, infatti, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una frase che in molti hanno ipotizzato si riferisca alla relazione con Vicinanza: “C’è un tempo per insistere e un tempo per andarsene”. La storia pubblicata da Roberta ha fatto il giro dei social, scatenando anche l’ironia di diversi esperti di gossip, tra cui Deianira Marzano, Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, secondo i quali le parole di Roberta sembrano essere solo un tentativo per attirare l’attenzione con l’obiettivo di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island (ma dovrebbero prendervi parte solo coppie sconosciute).

La Di Padua ha poi condiviso una nuova storia nella quale ha detto: “Nei momenti di confusione non prendo mai decisioni, piuttosto ci bevo su…”. Non si è fatta attendere la replica di Alessandro, che su Instagram ha pubblicato una frase che per molti è indirizzata proprio alla compagnia: “Dove tutto è iniziato potrai trovare lo spunto per il vero cambiamento… per il momento balliamo…”.