Ieri sera, con la massa in onda della decima ed ultima puntata, è giunta al capolinea anche l’undicesima edizione di Pechino Express. La coppia ItaliaArgentina e quella dei Pasticceri si trovavano insieme ed hanno seguito in diretta l’ultimo atto del reality show, restando con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. A trionfare sono stati Damiano e Massimiliano Carrara, e Antonella Fiordelisi ha applaudito e abbracciato i vincitori.

Ma perché i finalisti non erano a conoscenza della coppia vincitrice? A spiegarlo è stato il responsabile di Pechino Express al magazine Rivista Studio: “No, le coppie che arrivano alla fine non sanno ancora chi ha vinto. Abbiamo girato l’arrivo di ognuna delle tre coppie come fosse quello del vincitore. E non lo sapranno fino alla messa in onda. Neanche in Rai sanno chi ha vinto, almeno fino al visionamento della puntata. Siamo costretti a fare così, se si diffondesse il nome del vincitore sarebbe molto grave per il programma. Prendi Masterchef: andrà in onda a dicembre ma è già stato girato e nessuno conosce, tranne i responsabili della produzione, chi ha vinto. Nemmeno io lo so perché non ci ho lavorato”.

Antonella Fiordelisi racconta l'esperienza a Pechino Express

“Grazie a Pechino abbiamo avuto modo di conoscerci, siamo state insieme 24ore su 24. Ci conoscevamo, ma non eravamo proprio amiche – ha dichiarato la Fiordelisi a Fanpage.it -. Siamo state fortunate, ci siamo trovate fin da subito e non abbiamo praticamente mai litigato. A volte lei mi ha trattenuta dal dire e fare certe cose, dovrei imparare a stare più zitta. Le critiche per la nostra competitività e chi ci ha definite giocatrici sleali e antipatiche? Forse un po’ hanno ragione, non è che siamo proprio simpaticissime. A volte, dipende dalle situazioni.

Io ed Estefania come Nikita Pelizon ed Helena Prestes, la coppia Italia- Brasile, in gara a Pechino nel 2022? Io e Nikita siamo state amiche molto strette, poi purtroppo per alcuni aspetti caratteriali non ci siamo trovate. Non potevamo chiamare la nostra coppia in un altro modo?”.

La rivalità con la coppia formata da Megan Ria e Maddalena Svevi? Forse loro ci hanno un po’ sottovalutate. Fondamentalmente sono anche delle brave ragazze, ma senza conoscerci ci hanno detto che in questo gioco si usa molto la testa e noi non ce l’avremmo fatta”.