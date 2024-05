Clizia Incorvaia, in un’intervista al settimanale Gente, ha parlato delle nozze con Paolo Ciavarro fissate per il 12 luglio in Versilia. Alla nota rivista, l’influencer ha rivelato per la prima volta chi saranno i suoi testimoni di nozze. Al suo fianco, oltre ai fratelli Micol e Mattia, ci sarà Rita Rusic: “Io avrò i miei fratelli Micol e Mattia, e anche Rita Rusic, un’amica speciale che da quattro anni è nella nostra vita. Già nella Casa del Grande Frartello Vip, dove ci siamo conosciuti, ci aveva visto lungo e faceva il tifo affinché Paolo e io ci mettessimo insieme. Per Paolo saranno il cugino Francesco e gli amici storici Thomas e Lorenzo”.

Per Clizia saranno nozze bis. Con il primo marito Francesco Sarcina (frontman de Le Vibrazioni) è finita nel 2019. Dal cantante, l’ex vippona ha avuto la prima figlia Nina, che adesso ha 8 anni. “Ero incinta di sette mesi e, sebbene avessi 34 anni, ero un po' bambina di testa. Volevo far nascere mia figlia all'interno del matrimonio e così è stato - spiega - Sono tradizionalista, la fine dell'unione per me è stato un lutto non semplice da elaborare. I miei nonni hanno festeggiato le nozze d'oro e tra loro c'è sempre stato tanto amore fino a che nonno è rimasto in vita. Avere quell'esempio e fallire è stata dura. Nonna Maria sarà in prima fila a sostenermi nel giorno del matrimonio".

E sull’amore con Paolo Ciavarro, la Incorvaia ha detto: “”Questa è l'unione della consapevolezza, sto dando il vero valore al matrimonio, al 'per sempre' che pronunceremo. Paolo è l'uomo che ho scelto per creare una famiglia, è un compagno di vita speciale e, con generosità, ha accolto anche mia figlia, seppure nel rispetto dei ruoli e del padre della bimba. E con Gabriele è un papà splendido: autonomo, innamorato, tenero”.

Gli abiti scelti per la cerimonia

"Un look più classico, romantico, con velo e tacco 14. L'altro, per la festa, più frizzante, leggero e sensuale. Bianchi entrambi, il dettaglio azzurro lo riservo per il bouquet, che sarà composto da un fiore insolito. Nina sarà la damigella e spargerà i petali di rosa lungo il mio cammino, Gabriele porterà le fedi”.