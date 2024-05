Una delle coppie più chiacchierate che ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip sbarca al cinema con un docu-film.

Stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran, protagonisti del triangolo amoroso con Soleil Sorge. I due ex vipponi presto sbarcheranno al cinema con un docu-film dal titolo Al termine della notte, una pellicola in cui viene raccontato un momento della vita dell’attrice Eleonora Duse (interpretata da Delia) e del suo amante Martino Cafiero (i cui i panni sono stati vestiti da Alex) che le causò non poche sofferenze.

Ad annunciare l’uscita del film (l’anteprima aperta al pubblico si svolgerà il 15 maggio) sono stati gli stessi Alex e Delia, che hanno pubblicato sui rispettivi profili social alcune immagine del backstage corredate da una breve didascalia.

“Una notte dove Eleonora (Delia Duran) attraversa una Torino obliqua e oscura… e sfiora l’abisso. Abbandonata crudelmente dal suo amante Martino Cafiero (Alex Belli), giornalista di Napoli dal cuore freddo e implacabile”.