Sono passati cinque anni da quando Teresa Langella e Andrea Del Corso si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne e, a breve, i due convoleranno a nozze. L’influencer e l’imprenditore sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e hanno svelato che si sposeranno il prossimo 14 settembre.

L'intervista di Teresa Langella e Andrea Dal Corso è iniziata con l'annuncio del matrimonio: “Sarà il 14 di settembre e mi emoziono solo a dirlo. Io vivo le emozioni sempre a mille, infatti, è Andrea che mi dice sempre ‘anche meno’. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto ma una donna certe cose se le sente. La nostra storia è cominciata in modo diverso rispetto alle altre coppie a uomini e donne perché io ero già avanti rispetto a lui, cioè avevo capito che poteva essere l’uomo giusto, lui ha avuto bisogno di più tempo ma adesso eccoci qui”.

Qualche tempo fa, Teresa aveva raccontato di avere subito delle molestie da parte di un chirurgo, e a Verissimo ha rivelato: “Ho dei timori perché ho sentito l’avvocato ed ho solo paura di non riuscire a dire sì abbiamo vinto noi. Non volevo rendere triste questa intervista ma comunque siamo in attesa della legge. Tante donne hanno bisogno di sentirsi supportate”.

Era il 2021 quando la Langella raccontava per la prima volta di aver subito molestie e di aver sporto denuncia: “Oggi - aveva raccontato ai suoi follower - in quell’ aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera”.

Andrea Dal Corso ha aggiunto: “Il nostro amore è fortissimo. Noi siamo molto diversi, due opposti ma riusciamo a capirci e riusciamo sempre a trovare il bello l’uno nell’altra”. La coppia si è anche emozionata parlando delle rispettive famiglie, e Teresa ha spiegato: “Le nostre famiglie sono emozionatissime. Ogni volta, che li sento al telefono mi chiedono come procedono i preparativi per il matrimonio. Io ho vissuto papà un po’ a singhiozzi perché lui non è stato molto presente nella mia adolescenza”.