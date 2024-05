Archiviata l’esperienza a Uomini e Donne, Mario Cusitore ha rotto per la prima volta il silenzio a pochi giorni dalla messa in onda della puntata in cui è stato “smascherato” e ha ammesso di aver avuto un incontro “clandestino” in un B&B con Alessandra, ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, negando, però, che con lei sia accaduto qualcosa. Ida Platano non ha però voluto sentire ragioni, e ha deciso di cacciarlo dallo studio.

L’ormai ex corteggiatore ha deciso di intervenire sui social pubblicando un lungo messaggio su Instagram: “Ho deciso, anche se molto combattuto, a scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria donna unica e speciale e tutte quelle persone che mi hanno sopportato e supportato. E anche chi non l’ha fatto. Il percorso a Uomini e Donne, mio malgrado è finito nel peggiore dei modi. Io non riesco oggi a ritrovare la mia serenità. Io sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato, e non nascondo provo tutt’ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie, vi abbraccio, Mario”.