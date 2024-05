Continua ad infittirsi il mistero relativo ad una presunta denuncia per stalking che Manuel Bortuzzo avrebbe deciso di intraprendere nei confronti della sua ex fidanzata Lulù Selassié.

Sono ormai diversi giorni che si vocifera che il nuotatore abbia deciso di adire le vie legali nei confronti della sua ex e della sorella Clarissa, che lo avrebbero seguito – a sua insaputa – in Portogallo, a Madeira, dove l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip era impegnato negli Europei Open Paraswimming.

Nelle scorse ore, Manuel, in una storia su Instagram, ha scritto: “Incredibile che con una denuncia in corso facciate ancora credere stron*ate”. In molti ritenevano che lo sfogo del nuotatore fosse rivolto proprio alle sorelle Selassié. Al riguardo, è bene sottolineare che Bortuzzo abbia sì parlato di una denuncia ma senza mai menzionare le due ex vippone. Inoltre, Lulù, poche ore dopo la storia pubblicata dal suo ex fidanzato, ha smentito di essere stata denunciate, affermando che le notizie circolate sul web sono totalmente prive di fondamento.

"E’ con profonda delusione che rispondo alle recenti diffamazioni e calunnie che sono state rivolte nei miei confronti. E’ triste che nonostante le prove a mia difesa siano state presentate e viste dalle stesse persone che continuano a diffamarmi, queste accusa infondate persistono - ha scritto Lulù -. Ribadisco con fermezza che le affermazioni contro di me sono completamente prive di fondamento e non rispecchiano la verità dei fatti. Inoltre, invito coloro che hanno partecipato alla diffusione di queste false accusa a riflettere sulle conseguenze dei loro atti e a considerare il danno che stanno causando non solo a me, ma anche alla loro parola. Rimanendo salda nei miei valori e nella mia integrità, affronterò questa situazione con determinazione e fiducia nella giustizia”.

Anche Tag24 ha approfondito la vicenda e, dopo aver fatto delle verifiche, ha riscontrato che non è stata presentata alcuna denuncia per stalking da parte di Manuel nei confronti delle sorelle Selassié.

Ad ogni modo, la vicenda sta assumendo i contorni di una vera e propria spy story, perché nessuno dei diretti interessati ha fatto realmente chiarezza al riguardo. Tante le ipotesi, ma di certezze al momento non ce ne sono.