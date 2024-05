Anita Olivieri è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana è finita al centro delle polemiche perché in molti ritenevano che avesse un rapporto privilegiato con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un pettegolezzo che, però, l’ex gieffina ha però smentito con forza.

Anita Olivieri: "Dicevano che ero raccomandata..."

Ospite di Martina Nasoni a Reality Bites, programma in onda su RDS Next, Anita ha parlato proprio del fatto che sui social la definivano una “raccomandata”: “Devo dire che il Grande Fratello è un’esperienza incredibile, dove sei costretto a metterti a nudo. E’ bello perché sei costretto ad essere te stesso e sei trasparente perché sei davanti alle telecamere. La cosa bella è che non è importante vincere ma il percorso. Hanno detto che volevo emulare Soleil (Sorge, ndr)… In realtà io non ho mai visto il Grande Fratello quindi so chi è ma non l’ho mai vista, non la seguivo. Mi sembra strano imitare una persona che non so come si comporta. Lo prendo come un complimento. Dicono che sono la plurilaureata, la raccomandata. Plurilaureata non lo prendo come un insulto, di fatto ho una laurea e un master. Dicevo due lauree perché sono passata da Comunicazione e Marketing a Scienze politiche e relazioni internazionali e per farlo ho dovuto integrare tre esami. Sono due facoltà completamente diverse quindi lo dicevo per semplificare. Ho fatto triennale, magistrale e un master. L’ho fatto un po’ per la pressione sociale che viene imposta da ragazzo. Quando esci dal liceo ti chiedono ‘che fai?’ e tutti ‘il medico, l’avvocato, l’ingegnere’ poi molti, per dire, studiano Giurisprudenza e si parcheggiano al baretto, stanno da sette anni in corso e fanno tre esami”.

L’ex gieffina, oltre a parlare della fine dell’amicizia con Giuseppe Garibaldi e della vittoria, secondo lei “non meritata” di Perla Vatiero, ha detto la sua su alcuni degli ex coinquilini.

“Grecia Colmenares è un cous cous pieno di cose senza senso. E’ tanta energia. Beatrice Luzzi è spicy, il più piccante peperoncino sulla faccia della terra, un jalapeno. Ha un carattere forte, è una donna forte, intelligente. Ci sono anche cose positive. Vittorio Menozzi è un’anima libera tanto che non si capisce da che parte sta. Spero nei mesi e negli anni capisca un po’ di più, che possa ritrovarsi e capire in che direzione andare. E’ giovane, ha tante cosa da dare e da dire, ha molta cultura, è in gamba”.

E ancora: “Paolo Masella è tanta roba sotto tutti i punti di vista, un bronzo di Riace. E’ una persona pura, molto onesta, ricerca sempre la verità, è un uomo di altri tempi. Massimiliano Varrese è il guru del Grande Fratello. Lo chiamavo ‘sciamano’, però gli voglio bene. Durante il percorso ha preso varie vie seguendo il suo pensiero, ma è una bella persona”.

Anita ha poi spiegato chi, secondo lei, è stato rilevante nella Casa e chi no: “Claudio Roma aveva una storia interessante, ma purtroppo voleva piacere a tutti. Marco Fortunati aveva un grande potenziale, ma non ha avuto il tempo. Irrilevante mi sembra denigratorio, ma Valentina Modini per me ha tanto potenziale, ma vuole essere simpatica a tutti i costi, quando dovrebbe far vedere chi è realmente. Hanno provato a spingerla ma non è riuscita tanto. Non vorrei essere di parte, ma Alessio Falsone è stata una personalità fortissima, ha creato equilibri. Poi Beatrice, Giuseppe, Max… chi poi ha preso parte alle discussioni è stato rilevante”.