Mancano poco meno di due settimane alla finalissima di Amici 23, che si disputerà sabato 18 maggio, giorno in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Giovedì 9 maggio si terrà la registrazione della semifinale, e domenica 12 (non sabato) ci sarà la messa in onda. Sono sei gli allievi rimasti ancora in gara: Marisol Castellanos, Petit, Holden e Dustin Taylor (squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi), e Sarah Toscano e Mida (squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo). Rimasti senza allievi, invece, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che nel corso della settima puntata del Serale hanno dovuto prendere atto dell’eliminazione di Martina Giovannini, uscita sconfitta dal ballottaggio finale con Mida.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella semifinale, pare che la produzione stia pensando ad alcune modifiche per ciò che riguarda il meccanismo della finale. A differenza di quanto accaduto ad Amici 22, quando ad arrivare in finale furono Angelina Mango, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Wax, in questa edizione, come rivelato da Amedeo Venza, potrebbero esserci cinque o sei allievi. Se così fosse, dunque, in caso di finale a sei non ci sarebbe nessun eliminato al termine della semifinale, mentre nel caso in cui si decida per una finale a cinque, un allievo sarebbe costretto a lasciare la scuola ad un passo dalla finale.

Non ci resta che attendere la registrazione di giovedì 9 e la messa in onda della semifinale di domenica 12 maggio.