Sabato sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata di Amici 23 (a lasciare la scuola è stata Martina Giovannini). Poco prima dei saluti finali, Maria De Filippi ha informato i telespettatori che sabato prossimo il talent non andrà in onda in quanto su Rai Uno ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest 2024. La conduttrice ha poi fatto un in bocca al lupo ad Angelina Mango, che rappresenterà l’Italia dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

“Noi qui abbiamo finito per stasera, ma volevo dirvi una cosa. Sabato prossimo noi non andremo in onda con Amici, ci rivedremo invece domenica sera – ha detto la De Filippi. Sabato infatti ci sarà l’Eurovision Song Contest in diretta su Rai Uno. A questo proposito faccio un grande bocca al lupo ad Angelina Mango e lo faccio da parte di tutti noi”.

Se la messa in onda della semifinale di Amici 23 ha subito una modifica, lo stesso non accadrà con la nuova registrazione del programma. Giovedì pomeriggio, infatti, verrà registrata la semifinale, e scopriremo chi sarà l’ultimo eliminato prima della finalissima del 18 maggio.

Gli allievi rimasti in gara

Squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: Mida (canto), Sarah (canto)

Squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Holden (canto), Petit (canto), Marisol (ballo), Dustin (ballo).