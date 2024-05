Questa settimana, Fabrizio Corona è stato ospiti del podcast Mondo Cash, dove ha spiegato com’è cambiato il mondo del gossip e quello della tv. L’ex re dei paparazzi ha sottolineato come nell’ambiente dello spettacolo circolerebbe meno denaro rispetto a vent’anni fa. Corona ha anche parlato dei presunti cachet de L’Isola dei Famosi, di Tu Si Que Vales e di altri programmi.

“Prima c’erano molti più soldi nel mondo dello spettacolo, dalle fiction ai programmi televisivi. Io ai tempi, dal 2000 al 2010 un bel servizio fotografico lo vendevo a 150mila euro, fino a 200mila. Oggi il servizio fotografico che vale di più lo puoi vendere a tremila euro, c’è un 97% in meno di prima.

In tv hanno abbassato i cachet degli artisti, delle ospitate. Funzionava così, se io andavo a Verissimo, o ad un’altra trasmissione Mediaset, la prima volta, prendevo non so, 50mila euro, quello diventava un precedente. Tu per le ospitate successive, facevi i contratti in base a quello. I prezzi per le ospitate erano molto alti. Ma anche se eri conduttore con un tuo contratto, se andavi in altri programmi da ospite, quelle ospitate ti venivano pagate fior di soldi prima. Poi ad esempio, una come Belen a Tu Si Que Vales ai tempi quando è partito lo show, prendeva 20mila euro a puntata, poi quel programma va benissimo fa il 32% di share. Quel programma però da 20mila, oggi Mediaset te lo paga 2.000.

Poi c’è L’Isola dei Famosi, Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto, ma gli altri prendono poco. Per il resto vanno sui 500 euro lordi a settimana, altri poco più. Io ricordo la mia esperienza, ho fatto solo un reality. Ho partecipato a La Fattoria facendo un contratto per restare 14 giorni, avevo il cellulare. Per restare ho preso 200mila euro, per stare solo 14 giorni. Oggi quella roba lì non c’è più. Per fare Squadra Antimafia ho preso 100/150mila euro, una cifra enorme per il ruolo che ho fatto”.