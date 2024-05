Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore. La nona stagione dell’amatissima fiction in onda su Rai Uno, le cui riprese sono iniziate da alcuni giorni, dovrà fare a meno di Vittorio Conti. Fuggito al fianco della sua amata Matilde (Chiara Baschetti), “braccata” dal marito Tancredi per la relazione extraconiugale avviata, Vittorio ha dunque dovuto rinunciare alla gestione del grande magazzino milanese, che ha lasciato nelle mani di Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Un finale, quello andato in onda venerdì 3 aprile, che di fatto fa da preludio alla momentanea uscita di scena di Tersigni.

“E’ stato un bel viaggio, insomma. Otto anni, otto stagioni, è stato veramente un sogno ad occhi aperti. E’ stata un’esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da tante persone bellissime, che mi hanno portato poi ad essere amato da un grande pubblico, che è quello italiano. E non solo: noi siamo venduti in 70 paesi del mondo, quindi è una cosa straordinaria”, ha detto l’attore a La Vita in Diretta, prima di confermare la sua uscita di scena che, però, non è definitiva.

“Oggi (venerdì per chi legge, ndr) c’è stata l’ultima puntata, il personaggio è andato via. Vittorio Conti è fuggito con la sua amata […] Abbiamo fatto tante cose insieme con Vittorio. Diciamo che abbiamo raccontato tanto e credo che sia arrivato il momento, anche per Vittorio, di prendersi una pausa. Una pausa per dare la possibilità anche agli altri attori di continuare senz’altro Il Paradiso delle Signore perché è una fiction bellissima, ma anche per non eccedere troppo, no? Non raccontare poi niente. Abbiamo preso questa decisione di allontanarci almeno per una stagione, che è quella prossima”.