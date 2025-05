Jessica Morlacchi è la vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello. Un verdetto che ha sorpreso in molti, visto che la favorita era Helena Prestes. Adesso che il reality show è terminato da oltre un mese, la cantante romana ha raccontato ai microfoni di SuperGuidaTV di essere tornata serenamente alla propria quotidianità: “Non ho avuto problemi a tornare alla vita di tutti i giorni, ma riconosco di avere un carattere particolare, nel senso che vivo un po’ nel mio mondo. Non amo la frenesia. Infatti, nella casa del Grande Fratello stavo benissimo con la mia vestaglia e le mie pantofole. Sono semplicemente tornata a casa mia, nel mio ambiente. Io ero una fan sfegatata del programma: ho fatto il secondo provino, sono entrata nella casa e... ho vinto. Una follia! Non potevo chiedere di più”.

Parlando, invece, delle amicizie nate all’interno della Casa, Jessica ha spiegato: “Ho sentito poco fa Mariavittoria (Minghetti, ndr), siamo sempre in contatto io e lei. Mezz’ora fa ero con Pamela (Petrarolo, ndr), poi abbiamo mandato delle foto su WhatsApp a Helena (Prestes, ndr). Insomma, sono rimasta in contatto un po’ con tutti. Non era solo una questione di telecamere, molti rapporti erano veri”.

Quando le è stato chiesto quanto sia difficile restare fedeli a sé stessi in un contesto come quello del Grande Fratello, Jessica ha risposto: “In realtà è facilissimo, dipende però dalla durata del reality. Se dura un mese, riesci anche a contenerti. Ma quando va avanti per mesi, allora sì che viene fuori la tua vera essenza. Alla fine non puoi scappare da chi sei. E se posso dare un consiglio per le prossime edizioni… magari fatelo durare un po’ di meno! Lo dico per i futuri inquilini, perché è stato lungo, sì, ma resta un viaggio incredibile dentro sé stessi”.