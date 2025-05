In una recente intervista rilasciata a ComingSoon, Pamela Petrarolo ha lanciato un appello a Carlo Conti, dicendogli di essere pronta per partecipare a Tale e Quale Show. Ma non solo. L’ex gieffina ha anche parlato della sua avventura al Grande Fratello, spiegando di non essere rimasta delusa da nessuno dei suoi ex coinquilini: “Deluso no perché la delusione è un sentimento che associo alle persone a cui tengo davvero. Non mi ha deluso nessuno, l’idea che avevo dentro la Casa è rimasta la stessa anche fuori. Ho sempre avuto la certezza che Helena fosse una persona buona e quando è uscita mi sono resa conto che la mia percezione era giusta. Lei è una donna molto buona".

E a proposito della mancata vittoria di Helena Prestes: “Tutti pensavano che avrebbe vinto lei per il tipo di percorso che ha fatto nella Casa. Probabilmente il pubblico ha visto in Jessica un cambiamento e ha deciso di premiarla. Il suo rientro è stato molto più pacato e questa cosa evidentemente è stata apprezzata. Da donna intelligente quale è, avrà capito e avrà adottato quella che poteva essere la strada migliore per andare avanti”.

E su Lorenzo Spolverato: “Lorenzo è un ragazzo molto intelligente. Lui nel gioco del Grande Fratello era in assoluto il più lucido di tutti. Credo che, di fondo, lui sia un eterno sognatore. Non si scoraggia mai, ha ‘fame’, vuole realizzarsi e questo gli fa onore. Credo che sia una persona trasparente e molto abile anche a non far percepire le sue fragilità. Io mi rivedo un po’ in lui. Sicuramente, la decisione di Shaila lo ha aiutato nei consensi positivi. La gente si è rivista in quella delusione, tante persone si sono immedesimante in quella situazione e l’hanno voluto tutelare con manifestazioni d’affetto e regali”.