Un’ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello si è detta pronta a partecipare a Tale e Quale Show. Stiamo parlando di Pamela Petrarolo, che dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini vorrebbe approdare nel seguitissimo programma condotto da Carlo Conti.

Intervistata da ComingSoon, l’ex gieffina ha parlato proprio del suo futuro lavorativo, ma ha anche parlato dei suoi inizi a Non è la Rai: “È stata un’adolescenza magica, inaspettata, c’è stata l’inconsapevolezza di non rendermi conto di quanto davvero Non è la Rai fosse un programma di successo. Per chi come me, ha sempre sognato di fare questo nella vita, è stata una fortuna. Ho avuto una grande opportunità, ma penso di essere stata anche brava a saperla cogliere. Ho sempre studiato e fatto tanti sacrifici. È stato un periodo molto bello della mia vita”.

Pamela ha partecipato al Grande Fratello insieme alle amiche Ilaria Galassi e Eleonora Cecere: “La scelta di entrare come unico concorrente non è stata nostra, ma è stata un’idea geniale. All’inizio ero titubante perché, secondo me, al Gf funziona l’unicità. Le decisioni da prendere in un gioco ti penalizzano perché sono tre teste che ragionano in maniera diversa. Da sola, nel bene e nel male, ti assumi le tue responsabilità, ma quando si è in tre non è semplice trovare un punto d’incontro. Diciamo che se potessi tornare indietro, non accetterei di condividere il mio percorso con altre persone. Quando poi mi è stata data la possibilità di gareggiare come unico concorrente, infatti, mi sono sentita finalmente libera di esprimermi. Io e Ilaria siamo due persone completamente diverse, parlo di noi due perché Eleonora è uscita subito dalla Casa, ma che hanno imparato a convivere. Siamo cresciute molto come amiche. Ilaria è una persona molto istintiva e io sono stata un po’ il suo equilibratore”.