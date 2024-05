Anita Olivieri, grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Martina Nasoni a Reality Bites, programma in onda su RDS Next. L’ex gieffina, oltre a parlare della fine dell’amicizia con Giuseppe Garibaldi e della vittoria, secondo lei “non meritata” di Perla Vatiero, ha detto la sua su alcuni degli ex coinquilini.

“Grecia Colmenares è un cous cous pieno di cose senza senso. E’ tanta energia. Beatrice Luzzi è spicy, il più piccante peperoncino sulla faccia della terra, un jalapeno. Ha un carattere forte, è una donna forte, intelligente. Ci sono anche cose positive. Vittorio Menozzi è un’anima libera tanto che non si capisce da che parte sta. Spero nei mesi e negli anni capisca un po’ di più, che possa ritrovarsi e capire in che direzione andare. E’ giovane, ha tante cosa da dare e da dire, ha molta cultura, è in gamba”.

E ancora: “Paolo Masella è tanta roba sotto tutti i punti di vista, un bronzo di Riace. E’ una persona pura, molto onesta, ricerca sempre la verità, è un uomo di altri tempi. Massimiliano Varrese è il guru del Grande Fratello. Lo chiamavo ‘sciamano’, però gli voglio bene. Durante il percorso ha preso varie vie seguendo il suo pensiero, ma è una bella persona”.

Anita ha poi spiegato chi, secondo lei, è stato rilevante nella Casa e chi no: “Claudio Roma aveva una storia interessante, ma purtroppo voleva piacere a tutti. Marco Fortunati aveva un grande potenziale, ma non ha avuto il tempo. Irrilevante mi sembra denigratorio, ma Valentina Modini per me ha tanto potenziale, ma vuole essere simpatica a tutti i costi, quando dovrebbe far vedere chi è realmente. Hanno provato a spingerla ma non è riuscita tanto. Non vorrei essere di parte, ma Alessio Falsone è stata una personalità fortissima, ha creato equilibri. Poi Beatrice, Giuseppe, Max… chi poi ha preso parte alle discussioni è stato rilevante”.