Manila Nazzaro e Stefano Oradei sarebbero dovuti convolare a nozze il 13 maggio. Ma, a sorpresa, il matrimonio si è svolto ieri, sabato 4 maggio. A darne notizia è stata l’ex Miss Italia con un romantico post su Instagram

“Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola”, ha scritto l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. A seguire, la foto di due mani su cui brillano le fedi nuove di zecca. È dunque ufficiale, l’ex vippona è diventata ufficialmente moglie dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Le nozze, di cui è già stata svelata la location (Villa Miani a Roma), si attendevano per il 13 maggio ma, a sorpresa, la coppia ha sancito la propria unione nella giornata di ieri. Come spiegato da Milena Miconi, grande amica di Manila, si è celebrato il rito civile che anticipa la grande cerimonia.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno insieme dal dicembre 2022, quando si conobbero tramiti amici in comune. Un amore travolgente, che ha fatto sì che poco dopo il primo incontro, Stefano si trasferisse a casa di Manila, dove ha subito stretto un profondo legame con i due figli di lei. “Loro lo amano molto e lo chiamano papà”, ha raccontato la Nazzaro. Al contrario della moglie, Oradei non è mai stato sposato e non ha figli, ma il ballerino sogna una famiglia ancora più grande: “Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre”.